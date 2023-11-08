على خلفية التصعيد مع إسرائيل.. حزب الله يسحب 1500 عنصر من سوريا

أفادت مصادر محلية في سوريا، أن "حزب الله" اللبناني سحب نحو 1500 من عناصره التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.

ونقلت وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، أن الحزب استدعى عناصره من مناطق مختلفة من سوريا في غضون الأسبوعين الأخيرين.

وأشارت إلى أن عناصر الحزب انسحبت من اللواء 46 بريف حلب الغربي ومن مدينة سراقب وقراطين شرق محافظة إدلب، ومن مناطق معرة النعمان وخان شيخون وكفر رومة وكفرنبل وحزارين جنوب إدلب.

وانتقلت العناصر أولا إلى منطقة القصير جنوب غرب محافظة حمص ومنها إلى لبنان، حسب المصادر.

وأكدت المصادر انتشار عناصر من المجموعات المدعومة من إيران ولوائي "فاطميون" و"الباقر" الأفغانيين في الأماكن التي انسحب منها عناصر حزب الله.

وجاء قرار الحزب عقب الاشتباكات المتبادلة بين عناصره في جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي الاشتباكات على وقع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، دمرت خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب على القطاع إلى 10 آلاف و569، حيث وقعت اليوم الأربعاء مجازر إسرائيلية عدة في جباليا والنصيرات والشجاعية.

ومن بين إجمالي الشهداء 4324 طفلا و2823 امرأة، كما أصيب 26 ألفا و475 فلسطينيا جراء الحرب المستمرة لليوم الـ33 على التوالي.