بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة بعد نهاية العدوان الذي تنفذه منذ أكثر من شهر، وأكد أن واشنطن "ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل".

وتحدث بلينكن في مؤتمر صحفي -اليوم الأربعاء- عقب اختتام اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو وقال إن الولايات المتحدة "تأمل في نهاية الحرب في أسرع وقت من أجل تخفيف المعاناة على المدنيين".

وأكد أن الولايات المتحدة "ترفض التهجير القسري للفلسطينيين"، وتدعم "حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية".

وأشار إلى أن "إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بأن لا نية لديهم لفعل ذلك"، وتحدث عن إمكانية اللجوء إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع، وأكد أن على إسرائيل عدم "إعادة احتلال" قطاع غزة بعد نهاية الحرب، أو فرض حصار على القطاع أو اقتطاع أجزاء منه.

هدنات إنسانية

وعبر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ختام اجتماعهم عن دعمهم "هدنات وممرات إنسانية"، من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار في العدوان الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شهيد.

وقال الوزراء في بيان مشترك "نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة.. ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق "الرهائن" الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية منذ تنفيذها عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في البيان أيضا أنّ الوزراء أكدوا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها بما يتوافق مع القانون الدولي".