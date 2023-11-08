بايدن يطلب من نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي الاثنين، في حين شددت كامالا هاريس نائبة الرئيس على أهمية حماية أرواح المدنيين.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال في وقت سابق إن المسؤولين ناقشا إمكان "التوقف التكتيكي" في القتال بغزة لأسباب إنسانية واحتمال إطلاق سراح الرهائن خلال محادثتهما الاثنين.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولَين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أن بايدن أبلغ نتنياهو بأن وقف القتال لمدة 3 أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن.

وأفاد الموقع، نقلا عن المسؤول الأميركي، بأنه بموجب اقتراح تجري مناقشته، ستطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح رهائن يتراوح عددهم بين 10 و15 شخصا وتستخدم فترة التوقف للتحقق من هويات جميع الرهائن وتقديم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.

في السياق ذاته، قال البيت الأبيض في بيان إن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أكدت -في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ- أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنها أكدت أيضا ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية المحتلة، وفق تعبيرها.