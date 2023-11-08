القسام تعلن تدمير دبابات إسرائيلية بمناطق مختلفة من غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأربعاء، عن تدمير 8 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" بقطاع غزة، في اليوم الـ33 للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان لكتائب القسام أنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية وآلية عسكرية أخرى، شمال دوار التوام التابع لمدينة بيت لاهيا شمال مدينة غزة، بـ3 قذائف من طراز "الياسين 105".

وأضافت في بيان لاحق أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين 105″، دون تحديد اسم المكان.

وفي بيان ثالث، أفادت كتائب القسام بتدميرها دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105″، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي لليوم الـ33 حربا مدمرة على غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا، واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.