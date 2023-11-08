جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيّرة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة من طراز "إم كيو 9" (MQ9) في المياه الإقليمية لليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في بيان- "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أميركية أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وضمن الدعم العسكري الأميركي للكيان الإسرائيلي".

وأضاف "أُسقطت بعون الله بالسلاح المناسب"، دون تحديد نوعية السلاح المستخدم.

وأشار إلى أن "التحركات المعادية (للولايات المتحدة) لن تثني القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين) عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي، دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني".

في المقابل، قال مسؤول عسكري أميركي للجزيرة، إنه "لا معلومات لدينا حاليا لإثبات المزاعم حول إسقاط الحوثيين إحدى مسيراتنا".

ومنذ نحو أسبوع أعلنت جماعة الحوثي أكثر من مرة أنها "أطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة، وعددا كبيرا من الطائرات المسيّرة على أهداف مختلفة للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة".

ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.