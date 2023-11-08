أخبار|فلسطين

إصابات بنيران الاحتلال وحملة اعتقالات في اقتحامات إسرائيلية جديدة بالضفة

Protest in Hebron
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيا خلال اقتحام سابق لمدينة الخليل (الأناضول)
8/11/2023

أصيب فلسطينيون بالرصاص واعتقل عشرات آخرون اليوم الأربعاء في عمليات اقتحام إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع مقاومين.

وقالت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيان إن متظاهرا أصيب بجروح خطيرة إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية المغير شرق رام الله.

وقال الهلال الأحمر إن 3 فلسطينيين آخرين أصيبوا بالرصاص خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة بيت لحم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الإصابات حدثت أثناء مواجهات مع قوة إسرائيلية حاصرت منزل الأسير المحرر حمدي الكامل في بيت لحم.

وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات اندلعت في المكان بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وفي إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء اقتحامات جديدة في كل من بيت لحم وضواحي القدس المحتلة ورام الله والخليل وقلقيلية وطوباس ونابلس وجنين وطولكرم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحامات الجديدة 65 فلسطينيا.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 2280 معتقلا فلسطينيا.

تدمير منزل وتفتش طالبات

وفي الإطار، اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة فجر اليوم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وحاصرت الحي الذي يوجد فيه منزل عائلة الفتى الأسير محمد زلباني قبل أن تقوم بتفجيره.

ويواصل الاحتلال اعتقال زلباني، إذ قُدمت لائحة اتهام ضده تتهمه بمحاولة طعن أحد الجنود خلال تفتيش حافلة عند مدخل المخيم، والتسبب في مقتل الجندي بنيران زميله في فبراير/شباط الماضي.

كما بثت منصات فلسطينية محلية مشاهد من تفتيش قوات الاحتلال الإسرائيلي لطالبات في مخيم شعفاط.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، تواترت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن ومخيمات الضفة التي تنشط فيها المقاومة الفلسطينية المسلحة.

ومنذ بدء الحرب على غزة، خلفت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية 163 شهيدا فلسطينيا، وفقا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات