أخبار|فلسطين

عشرات المصابين والمعتقلين في اقتحامات إسرائيلية بالضفة

Protest in Hebron
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيا خلال اقتحام سابق لمدينة الخليل (الأناضول)
8/11/2023-|آخر تحديث: 8/11/202306:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص واعتقل آخرون اليوم الأربعاء في عمليات اقتحام إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع مقاومين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 61 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة بيت لحم بينهم 7 بالرصاص الحي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الإصابات حدثت أثناء مواجهات مع قوة إسرائيلية حاصرت منزل الأسير المحرر حمدي الكامل في بيت لحم.

وقالت مصادر فلسطينية، إن اشتباكات اندلعت في المكان بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

كما أصيب متظاهر بجروح خطيرة إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلال مواجهات في قرية المغير شرق رام الله.

وفي إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، اقتحامات جديدة في كل من بيت لحم وضواحي القدس المحتلة ورام الله والخليل وقلقيلية وطوباس ونابلس وجنين وطولكرم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحامات الجديدة 65 فلسطينيا.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 2280 معتقلا فلسطينيا.

تدمير منزل وتفتيش طالبات

وفي الإطار، اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة فجر اليوم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وحاصرت الحي الذي يوجد فيه منزل عائلة الفتى الأسير محمد زلباني، قبل أن تفجّره.

ويواصل الاحتلال اعتقال محمد زلباني، إذ قُدمت لائحة اتهام ضده تتهمه بمحاولة طعن أحد الجنود خلال تفتيش حافلة عند مدخل المخيم، والتسبب في مقتل الجندي بنيران زميله في فبراير/شباط الماضي.

كما بثت منصات فلسطينية محلية مشاهد من تفتيش قوات الاحتلال الإسرائيلي لطالبات في مخيم شعفاط.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، تواترت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن ومخيمات الضفة التي تنشط فيها المقاومة الفلسطينية المسلحة.

ومنذ بدء الحرب على غزة، خلّفت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية 163 شهيدا فلسطينيا، وفقا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات