عشرات المصابين والمعتقلين في اقتحامات إسرائيلية بالضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص واعتقل آخرون اليوم الأربعاء في عمليات اقتحام إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع مقاومين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 61 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة بيت لحم بينهم 7 بالرصاص الحي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الإصابات حدثت أثناء مواجهات مع قوة إسرائيلية حاصرت منزل الأسير المحرر حمدي الكامل في بيت لحم.

وقالت مصادر فلسطينية، إن اشتباكات اندلعت في المكان بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

كما أصيب متظاهر بجروح خطيرة إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلال مواجهات في قرية المغير شرق رام الله.

شاهد | قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وتحاصر منزل الأسير المحرر حمدي الكامل#فيديو pic.twitter.com/lTInUBGFQK — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 8, 2023

وفي إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، اقتحامات جديدة في كل من بيت لحم وضواحي القدس المحتلة ورام الله والخليل وقلقيلية وطوباس ونابلس وجنين وطولكرم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحامات الجديدة 65 فلسطينيا.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 2280 معتقلا فلسطينيا.

تدمير منزل وتفتيش طالبات

وفي الإطار، اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة فجر اليوم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وحاصرت الحي الذي يوجد فيه منزل عائلة الفتى الأسير محمد زلباني، قبل أن تفجّره.

ويواصل الاحتلال اعتقال محمد زلباني، إذ قُدمت لائحة اتهام ضده تتهمه بمحاولة طعن أحد الجنود خلال تفتيش حافلة عند مدخل المخيم، والتسبب في مقتل الجندي بنيران زميله في فبراير/شباط الماضي.

جنود الاحتلال يخضعون طالبات فلسطينيات لتفتيش جسدي في #القدس المحتلة#حرب_غزة pic.twitter.com/6h9kwrPuF9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 8, 2023

كما بثت منصات فلسطينية محلية مشاهد من تفتيش قوات الاحتلال الإسرائيلي لطالبات في مخيم شعفاط.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، تواترت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن ومخيمات الضفة التي تنشط فيها المقاومة الفلسطينية المسلحة.

ومنذ بدء الحرب على غزة، خلّفت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية 163 شهيدا فلسطينيا، وفقا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء.