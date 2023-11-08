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أبو عبيدة: وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا
8/11/2023-|آخر تحديث: 8/11/202307:19 م (بتوقيت مكة المكرمة)
تصريحات أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام:
- وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا.
- يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات.
- نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي.
- العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم.
- العدو هو الذي يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر.
- مستمرون في مقاومتنا لهذا العدو في كل المحاور.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة