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أبو عبيدة: وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا

8/11/2023-|آخر تحديث: 8/11/202307:19 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تصريحات أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام:

  • وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا.
  • يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات.
  • نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي.
  • العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم.
  • العدو هو الذي يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر.
  • مستمرون في مقاومتنا لهذا العدو في كل المحاور.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة