أبرز تطورات اليوم الـ33 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ33 من الحرب على غزة، تواصلت الغارات المكثفة على القطاع المحاصر، وارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر جديدة بمناطق مأهولة بالسكان في جباليا والنصيرات والشجاعية. في ظل أنباء عن مفاوضات لوقف مؤقت لإطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين لدى رجال المقاومة.

وفي تطورات المعارك، كان اليوم "عصيبا" على الجيش الإسرائيلي في غزة، إذ دمرت كتائب القسام عددا كبيرا من دباباته وآلياته وقتلت المزيد من جنوده.

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ33 من الحرب على غزة: