أبرز تطورات اليوم الـ33 من الحرب الإسرائيلية على غزة
8/11/2023
في اليوم الـ33 من الحرب على غزة، تواصلت الغارات المكثفة على القطاع المحاصر، وارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر جديدة بمناطق مأهولة بالسكان في جباليا والنصيرات والشجاعية. في ظل أنباء عن مفاوضات لوقف مؤقت لإطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين لدى رجال المقاومة.
وفي تطورات المعارك، كان اليوم "عصيبا" على الجيش الإسرائيلي في غزة، إذ دمرت كتائب القسام عددا كبيرا من دباباته وآلياته وقتلت المزيد من جنوده.
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ33 من الحرب على غزة:
- أبو عبيدة: وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية.
- قيادي بحماس: المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة عقيد.
- المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الضفة على وشك تصعيد كبير.
- وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: حماس فكرة لا تنتهي.
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس: لا حل أمنيا أو عسكريا في قطاع غزة.
- فرنسا: لدينا ثقة في جهود قطر بشأن "الرهائن" في غزة.
- مدعي الجنائية الدولية كريم خان: يجب إدخال المساعدات لغزة بموجب اتفاقيات جنيف.
- الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 34.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
- سي إن إن: تصاعد الغضب داخل إدارة بايدن بسبب استمرار الحرب على غزة.
- البيت الأبيض: بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة ليس هو الحل.
- نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح "الرهائن".
- إطلاق صواريخ نحو الجليل الأعلى وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
- 19 شهيدا في مجزرة جديدة بمخيم جباليا.
- جماعة الحوثي تعلن إسقاط "طائرة تجسس" أميركية.
- غوتيريش: هناك خطأ واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
- 61 مصابا في مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم بالضفة الغربية.
- انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت الأنقاض في مخيم جباليا.
- مسؤولة بلجيكية: حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل.
- 19 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزلين في بيت لاهيا شمالي غزة.
- إصابة جنديين إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان.
- وكالة الصحافة الفرنسية: قطر تتوسط لإطلاق سراح رهائن مقابل وقف إطلاق النار.
- إسرائيل طلبت شراء 200 مسيرة انتحارية من الولايات المتحدة.
- 10 آلاف و569 شهيدا في غزة، و27 مجزرة إسرائيلية الساعات الماضية.
- وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة.
- بيان مجموعة الدول السبع: نؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا، والتهديد باستخدامه ينتهك المبادئ الدولية.
- بايدن: طلبت خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة.
- مدير مستشفيات قطاع غزة للجزيرة: الوضع كارثي.
المصدر : الجزيرة