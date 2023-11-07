%70 من سكان غزة نزحوا قسرا عن منازلهم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن 70%؜ من سكان القطاع باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.

وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة" إن 70% من سكان قطاع غزة (2.3 مليون نسمة) باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات الإسرائيلية المكثفة.

وأكد أن قطاع غزة قُصف بألف طن من المتفجرات بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع، وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -في وقت سابق- أن حصة الفرد الواحد من المتفجرات بفعل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تتجاوز 10 كيلوغرامات.

وأضاف المكتب الحكومي أن نحو 2% من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان، إما شهداء أو جرحى بمتوسط يبلغ:

جريح كل دقيقة.

15 شهيدا كل ساعة.

6 شهداء من الأطفال كل ساعة.

5 شهداء من النساء كل ساعة.





ولفت إلى أن:

نصف مستشفيات قطاع غزة و62% من مراكز الرعاية الأولية خرجت عن الخدمة.

50% من الوحدات السكنية تضررت جراء القصف و10% هدمت كليا.

33% من المدارس تضررت جراء القصف و9% خرجت عن الخدمة.

14% من مساجد قطاع غزة تضررت و5% هدمت بشكل كامل.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.