10328 شهيدا في غزة ثلثاهم من الأطفال والنساء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 10 آلاف و328 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، من أمام مستشفى الشفاء الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي مستمر بمدينة غزة.

وقال، إن من بين الشهداء 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا.





الكوادر الطبية هدف للعدوان

وأوضح أن حصيلة الشهداء من الكوادر الطبية وصلت إلى 192، إضافة إلى تدمير 40 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي استهداف أكثر من 120 مؤسسة صحية، مما أدى إلى خروج 18 مستشفى عن الخدمة، و40 مركزا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

ووسّع الاحتلال حربه على مستشفيات قطاع غزة، حيث شهدت الساعات الماضية استهدافا لـ7 مستشفيات في غزة والشمال، (من ضمنها مجمع الشفاء) راح ضحيتها 13 شهيدا و140 جريحا.

ويطالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستشفيات قطاع غزة، حيث تلقّى مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال تهديدا بإخلائه استعدادا لقصفه.

وقال أشرف القدرة، إنه من الواضح أن الاحتلال يتعمد استهداف مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة، خاصة في المستشفيات، حيث باتت الطواقم الطبية حتى اللحظة لا تجد كسرة خبز، وبالكاد تجد شربة ماء في غزة والشمال.





جثث في الشوارع

وأشار إلى وجود مئات الضحايا أجبرهم الاحتلال على النزوح من شمال غزة إلى جنوبها، وقال، إن هناك عددا كبيرا من الضحايا وجثث الشهداء على الأرض، ولم تستطع حتى اللحظة سيارات الإسعاف انتشالهم.

وجدد المسؤول الفلسطيني دعوته إلى توفير ممر إنساني آمن لدخول الإمدادات الطبية والمساعدات والوقود وضمان خروج الجرحى خارج غزة، ودخول الوفود الطبية المتخصصة لمستشفيات القطاع.

وفي السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن نحو 22 % من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء العدوان الإسرائيلي، إما شهداء وإما جرحى، مشيرا إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا كل دقيقة و15 شهيدا كل ساعة.