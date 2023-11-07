مئات العالقين في غزة يغادرونها عبر معبر رفح بعد إعادة فتحه

يتواصل إجلاء المواطنين الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت دول عربية وغربية إجلاء العشرات من مواطنيها اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني مصري إن ما لا يقل عن 320 مواطنا أجنبيا وعائلاتهم، فضلا عن 100 مواطن مصري، دخلوا مصر اليوم عبر معبر رفح، وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

فيما صرّح المتحدث باسم الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة ساعدت في إجلاء أكثر من 400 شخص من المواطنين الأميركيين ومن لديهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة من غزة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن أكثر من 100 فرنسي تمكّنوا من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، "تمكّنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والوكلاء وأصحاب الحقوق من مغادرة قطاع غزة يومي الاثنين والثلاثاء، وهم بأمان في مصر".

وأضافت أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين رتبت فرنسا خروجهم إلى أكثر من 100 شخص.





إجلاء عشرات الأردنيين

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الأردنية بإجلاء 262 أردنيا اليوم من بين 569 عالقين في غزة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن 53 منهم عادوا إلى الأردن.

وأوضحت الخارجية الأردنية، في بيان، أنها تتابع مع سفارتها لدى القاهرة أوضاع المواطنين الأردنيين الموجودين في قطاع غزة، وتكثف الجهود لإجلائهم في أسرع وقت ممكن.

وقالت إن وفدا من السفارة الأردنية في القاهرة لا يزال يرابط في الجانب المصري من معبر رفح، لتنسيق دخول المواطنين الأردنيين من القطاع إلى مصر.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مصدر طبي قوله إنه لم يُسمح سوى لـ4 جرحى من غزة بالمرور عبر معبر رفح اليوم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وفُتح المعبر -الأسبوع الماضي- أيام الأربعاء والخميس والجمعة، للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين والمئات من حاملي الجوازات الأجنبية قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف، ثم أعيد فتحه أمس الاثنين.

ووصلت مجموعة جديدة من الجرحى وحاملي جوازات السفر الأجنبية -أمس الاثنين- من غزة إلى المعبر، وفق ما أكد مسؤول في الجانب المصري من المعبر.

وقال هذا المسؤول "وصلت 6 سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم الآن توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات".

وقالت مصادر حكومية في غزة إن إعادة فتح المعبر تمت بوساطة مصرية، وبعد الحصول على موافقة إسرائيلية.