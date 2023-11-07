قصص لافتة عن تضامن أهالي غزة إبان الحرب

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي الكثير من المقاطع تظهر كرم وتضامن أهالي قطاع غزة فيما بينهم، رغم ضيق الحياة والحصار المفروض عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

إذ مضى أكثر من 30 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إثر عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ سعت إسرائيل لمحاصرة أهالي القطاع والتضييق عليهم وخنقهم بإغلاق المعابر وقصف المخابز وخزانات المياه وقطع الوقود، في محاولة منها لإنهاء أي وسيلة حياة في غزة.

ولكن رغم كل هذه المحاولات الإسرائيلية فإن أهالي غزة يرسمون صورة جميلة من التضامن والتلاحم فيما بينهم، ورغم صعوبة الحصول على أبسط مقومات الحياة مثل الماء والطعام، فإننا نجد الكثير من مقاطع الفيديو التي ينشرها بعض الناشطين في غزة تظهر كرم أهالي القطاع فيما بينهم.

محمود زعيتر فنان فلسطيني من أهالي غزة يوثق يومياته عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام فيديو بعنوان "حنية بالفطرة".

ويظهر الفيديو محمود خلال مروره من أمام محل للشاورما قدم له أصاحب المحل "سندويشة" شاورما بالمجان.

ولم يقتصر الموضوع على المبادرات الفردية، فالكثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية تعمل على إيصال الوجبات والطرود الغذائية إلى النازحين في مراكز الإيواء، رغم صعوبة عملية النقل بسبب شح الوقود.

كما لم يقتصر الأمر على الغذاء والماء، فتضامن أهالي غزة في جميع المجالات، حسان زين الدين طبيب اضطر إلى شراء دراجة هوائية ليتنقل بها بين مناطق قطاع غزة لمتابعة المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، بعد أن انعدم البنزين في القطاع.