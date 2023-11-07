شاهد.. القسام تدمر 15 آلية عسكرية وتشتبك مع الاحتلال

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء أنها دمرت كليا أو جزئيا 15 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون، وأضافت أنها دكت بقذائف الهاون قوات الاحتلال المتوغلة، وخاضت اشتباكات معها في محاور القتال.

وأوضحت "القسام" أنها دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

وكانت كتائب القسام قالت في وقت سابق اليوم إنها دمرت دبابتين شمال بيت حانون وثالثة في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، وذلك باستخدام قذائف الياسين 105محلية الصنع، كما قالت إنها دمرت 8 دبابات وناقلة جند إسرائيلية.

في الأثناء، بثت كتائب القسام عصر اليوم الثلاثاء مشاهد تظهر التحام قواتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت في شمال غرب بيت لاهيا خلال اليومين الماضيين، ونجاح المقاومة في تدمير عدد من آليات الاحتلال.

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي المقاومة الفلسطينية بالاشتباك عن قرب مع عناصر الاحتلال وملاحقتهم باستخدام البنادق الآلية والقذائف.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن المقاومة الفلسطينية أطلقت اليوم الثلاثاء دفعة صاروخية باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بسقوط صواريخ أطلقت من غزة بالبحر قبالة تل أبيب تزامنا مع خطاب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.