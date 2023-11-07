"المبادرة الوطنية" تطالب منظمة التحرير بتشكيل قيادة موحدة

دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الثلاثاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة، لمواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 32 يوما أدت إلى سقوط أزيد من 10 آلاف شهيد.

وقالت الحركة التي يتزعمها مصطفى البرغوثي إن "على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الدعوة لاجتماع فوري لجميع القوى الفلسطينية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة بدعم أميركي وغربي".

وأضافت أنه من واجب السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الرسمية، "إغلاق الباب بحزم أمام محاولة إسرائيل والولايات المتحدة تنفيذ مبدأ الاستعمار الدائم: فرق تسد".

وأشارت إلى أن "هدف الاحتلال هو تنفيذ تطهير عرقي كامل لقطاع غزة، وتدميره ثم ضمه لإسرائيل، ثم الانتقال لتنفيذ تطهير عرقي ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وهي عملية بدأها الإرهابيون المستوطنون".

ولفتت الحركة إلى أن الاحتلال يجب أن يرى صفا فلسطينيا موحدا وصلبا في مواجهة مؤامراته ومحاولاته الاستفراد بالفلسطينيين قوة تلو أخرى، ومنطقة تلو أخرى.

وأضاف البيان "مثلما هبت غزة لنصرة الضفة الغربية والقدس، فإن من واجب كل قوى ومكونات الشعب الفلسطيني أن تهب وتنهض لحماية غزة وأهلها".

يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية تأسست عام 1964 ومعترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.

أما المبادرة الوطنية الفلسطينية فهي حركة سياسية اجتماعية فلسطينية، تأسست عام 2002.