أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أن مصر وجنوب السودان، اتفقا على تكثيف الاتصالات مع الأطراف السودانية، للوصول لحل الأزمة في بلادهم.

وجاء ذلك وفق ما أعلنه السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجنوب سوداني سيلفا كير، الذي يزور القاهرة حاليا، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلفت نحو 9 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق أحدث إحصائية للأمم المتحدة.

ونقل البيان عن الرئيس المصري، قوله إنه أجرى مع سيلفا كير مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، مشددا على أن مصر رغم التحديات الاقتصادية الدولية، لن تدخر جهدا نحو الوقوف بجانب جنوب السودان.

مرحلة هامة

وأضاف: بحثنا أيضا سبل تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني المشترك، خلال هذه المرحلة الهامة التي تمر بها المنطقة.

وبشأن الأزمة السودانية قال الرئيس المصري: تشاورنا معا، وفي إطار من الحوار المتواصل والبنّاء، حول الأزمة السودانية وتداعياتها على المنطقة، خاصة دول الجوار المباشر وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان.

وأضاف: اتفقنا على تكثيف الجهود والاتصالات، بيننا وبين الأطراف المعنية داخل السودان، من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة، وتجنيب الشعب السوداني مزيدا من الدمار.

وتابع: اتفقنا على دعوة مختلف الأطراف السودانية، لتغليب المصالح القومية العليا للسودان على أية مصالح فردية أو تدخلات خارجية من شأنها تعميق المشكلة، أو زيادة حدة معاناة الأشقاء السودانيين وإطالة أمد الأزمة.

دور محوري

وأكد الرئيس المصري، أن دور مصر وجنوب السودان محوري في الأزمة السودانية، مع ضرورة عدم إغفال ذلك في أية مبادرات أو مساعي مطروحة لتسوية الأزمة.

وأضاف السيسي "تناولت المباحثات أيضا تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، وأكدت رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة (الإثيوبي) ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

يشار إلى أن إثيوبيا رفضت مرارا في المفاوضات طلب مصر والسودان بشأن التوقيع على التزام ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.