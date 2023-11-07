أمير قطر يبحث التطورات في غزة باتصال مع الرئيس الفرنسي

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا -اليوم الثلاثاء- من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) التي أوردت الخبر، بأنه جرى خلال الاتصال الهاتفي مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. https://t.co/jgTV3vk0qW — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 7, 2023

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعا إلى وقف الحرب في غزة "التي تجاوزت كل الحدود" وإلى حقن الدماء، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهة العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.

وقال في خطابه بافتتاح الدورة الـ52 لمجلس الشورى القطري في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه "لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان، ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره".

ودعا أمير قطر إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، مؤكدا أنه "لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد المهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء".