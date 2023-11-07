أبرز تطورات اليوم الـ31 من الحرب الإسرائيلية على غزة
7/11/2023
في اليوم الـ31 من الحرب على غزة، استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية ليلية مكثفة، بعد يوم من ارتكاب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي، خلّفتا 75 شهيدا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا عن "وقف إنساني" للحرب في غزة.
وأحصت وزارة الصحة في غزة 10 آلاف و22 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 24 مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ31 من الحرب على غزة:
- وزيرة التعاون الدولي البلجيكية: كل الدلائل تشير لارتكاب إسرائيل جرائم حرب، ونحتاج لدراسة إجراءات ضد إسرائيل تشمل المنتجات وحظر دخول كبار الشخصيات.
- واشنطن تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.
- بايدن ونتنياهو "يبحثان" وقفا إنسانيا للحرب على غزة.
- حكومة غزة: 42% من الشهداء بمناطق يدعي الاحتلال أنها آمنة.
- جيش الاحتلال يقصف بالطائرات والمدفعية أهدافا لحزب الله ردا على إطلاق النار من الأراضي اللبنانية.
- ملك الأردن يشدد على ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.
- واشنطن: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة.
- جيش الاحتلال: سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط.
- حكومة غزة تحذر دولا ترسل مرتزقة للقتال مع الاحتلال، محملة هذه الدول مسؤولية ارتكاب جرائم ضد المدنيين.
- "وول ستريت جورنال": قلق يساور الجيش الإسرائيلي من وقف الحرب بضغوط أميركية قبل تحقيق الأهداف.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها.
- جنوب أفريقيا: نستدعي دبلوماسيين من إسرائيل ونقيّم علاقتنا معها، ونشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.
- أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام: دمرنا 27 آلية عسكرية خلال 48 ساعة.
- الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: استمرار المجازر في غزة له عواقب تتجاوز المنطقة.
- مندوب الصين بمجلس الأمن: الوضع بغزة خطير جدا ولا نريد امتدادا للصراع.
- أهالي المحتجزين بغزة ينصبون خياما قبالة الكنيست في تل أبيب، وقرروا التظاهر كل يوم سبت للمطالبة بتحرير ذويهم.
- رئيس وزراء أسكتلندا حمزة يوسف: وصف المسيرات المؤيدة لفلسطين بمسيرات الكراهية غير مقبول.
- نتنياهو خلال لقائه دبلوماسيين غربيين: لا بديل أمامنا سوى الانتصار وحربنا هي حربكم.
- الهلال الأحمر: تدمير 12 من سيارات الإسعاف والإغاثة جراء غارات الاحتلال.
- أسامة حمدان: جيش الاحتلال يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويبث الأكاذيب.
- أونروا: قصف نحو 50 مدرسة ومنشأة للوكالة تؤوي 700 ألف نازح.
المصدر : الجزيرة