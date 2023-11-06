وفاة الخبير العسكري صفوت الزيات.. هذا آخر ما قاله

أعلنت عائلة الخبير العسكري المصري صفوت الزيات وفاته أمس الأحد عن عمر ناهز 77 عاما.

وعرف الراحل بمداخلاته وتحليلاته في المجالين العسكري والإستراتيجي في برامج حوارية بعدة قنوات فضائية أبرزها شبكة الجزيرة الإعلامية.

وبرع الزيات في تحليل القضايا العسكرية والصراعات في المنطقة خاصة في حربي جنوب لبنان عام 2006، والعدوان على قطاع غزة عام 2009.

قرأت قبل قليل خبر وفاة العميد صفوت الزيات المحارب القديم والخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي الفذ، الذي أعلنه أحد أفراد أسرته قبل قليل

ما رأيت خبيرًا عسكريًا مخلصًا لفلسطين وللقيم الوطنية والإنسانية مثل هذا الرجل، فاللهم تقبله من شهداء كلمة الحق وارزقه الجنة pic.twitter.com/LLyoh2Kj0x — wael kandil (@waiel65) November 5, 2023

وتعليقا على عملية "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على غزة، قال الزيات في آخر حوار له قبل وفاته، إنه "من الآن وللأبد كسرت نظرية عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي وأسطورة الجيش الذي لا يقهر".

واعتبر -في الحوار الذي أجراه مع موقع "ذات مصر" تم بثه الشهر الماضي- أن "القادة السياسيين بإسرائيل يريدون أن يشعروا شعبهم بوطأة ما حدث، واعتباره حدثا غير مسبوق في التاريخ اليهودي، بما يقتضي استدعاء أولادكم من الاحتياط وحتى أموالكم" لخدمة الحرب.

وعما يخطط له بعد الحرب، قال الزيات إن "الاحتلال سيحاول البحث عن وجه فلسطيني تؤيده بعض الدول العربية يسلم له الحكم في غزة بدلا عن حماس التي ستتنحى بشكل أو بآخر".

وفي سؤال بشأن احتمالات توسع الصراع إقليميا، قال "إن توسعت الحرب فلن تجد إسرائيل أيا من منصة غازها في سواحل الشرق الأوسط"، كما أكد أن إيران لديها صواريخ من نوع "كروز الحويزة" مداها 1400 كيلومتر "قادرة على قصف قلب إسرائيل".

وبشأن مساعي تهجير سكان غزة إلى سيناء، قال الزيات إن إسرائيل تسعى فعلا لاقتطاع جزء من سيناء مقابل ما تسلمه من أراض للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.