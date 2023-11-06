ذوو المحتجزين الإسرائيليين بغزة يعتصمون قبالة الكنيست

نظم أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، مساء الاثنين، مظاهرة أمام مبنى الكنيست بالقدس المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن ذوي المحتجزين الإسرائيليين في غزة نصبوا خياما قبالة مبنى البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" وقرروا التظاهر في يوم السبت من كل أسبوع.

ويدعو أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين والمفقودين إلى اتخاذ إجراءات حكومية وإعادة ذويهم إلى منازلهم، وتشعر عائلات الضحايا بالقلق من أن الهجوم العسكري البري على غزة قد يؤدي إلى مقتل محتجزين أثناء القصف الإسرائيلي أو من ردود فعل انتقامية للمقاومة الفلسطينية.

ويطالب بعض عائلات وأصدقاء الأسرى الذين ما زالوا في غزة الحكومة بمقايضة ذويهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

"תחזיקו את התמונות עם הפנים לכנסת, שמי שיושב שם ייראה את מי הוא צריך להחזיר בחיים": משפחות החטופים בהפגנה מחוץ למשכן הכנסת @GLZRadio pic.twitter.com/3ymooNUmjt — טל-אור מאירסון (@TalorMayerson) November 6, 2023

وقبل أيام قال ممثلون عن ذوي الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إنهم طلبوا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إعادة ذويهم قبل أي عملية برية، مؤكدين قبولهم بصفقة تبادل تقوم على مبدأ "الجميع مقابل الجميع".

وأضافوا في مؤتمر صحفي قبل أسبوع أنهم طلبوا من نتنياهو وضع مصير هؤلاء في الاعتبار عند التخطيط لأي عمل، وأنهم أبلغوه بأن صفقة تبادل الأسرى ستحظى بتأييد كبير، وحمّلوا الحكومة وحدها مسؤولية سلامة ذويهم.

وأكد ممثلو ذوي الأسرى الإسرائيليين، في بيان ألقته نيابة عنهم والدة أحد الأسرى، أنهم طلبوا من حكومة نتنياهو عدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤثر على ذويهم الموجودين لدى المقاومة في غزة، وأن يكون مصير هؤلاء أولوية عند اتخاذ أي قرار.

ملف الأسرى

والسبت الماضي، قال الناطق العسكري باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في مقتل أكثر من 60 أسيرا.

وفي حديثه لقناة الجزيرة، الأحد، قال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية "كنا على وشك اتفاق لإخراج المحتجزين المدنيين والأجانب لكن الاحتلال راوغ وعاد لنقطة الصفر"، وأوضح أن الاحتلال يستخدم هذا الملف استخداما خبيثا ودنيئا وغير أخلاقي لإطالة أمد الحرب ولتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.

ورغم وجود تناقض كبير داخل إسرائيل بشأن الرغبة في استعادة الأسرى جميعا، وفي الوقت نفسه تنفيذ عملية برية في غزة، فإن تصدّر ملف الأسرى للمشهد حاليا، وتحوله إلى هدف مركزي سيزيد من الضغط السياسي والعسكري على نتنياهو، الذي واجه اتهاما صريحا مباشرا بالمسؤولية عن الإخفاق.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 240 أسيرا على الأقل من إسرائيليين وحملة الجنسية المزدوجة وأجانب لا يزالون بين أيدي حماس.