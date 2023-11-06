كتائب القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين وتدمير دبابات وتجدد قصف تل أبيب

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت جنودا إسرائيليين ودمرت آليات خلال المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال في غزة، وقصفت تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين في القطاع.

وقالت كتائب القسام إنها خاضت الأحد اشتباكات ضارية شمالي القطاع أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين.

وأضافت الكتائب -في سلسلة بيانات عبر منصتها في تليغرام- أن مقاتليها دمروا دبابة متوغلة شمال غرب مدينة غزة، ودبابتين في تل الهوا (جنوب مدينة غزة)، و3 دبابات في بيت حانون شمال القطاع، وأشارت إلى أنها دمرت معظم تلك الدبابات بواسطة قذائف "الياسين 105".

وبحسب قناة الأقصى المقربة من حركة حماس، فإن مقاتلي كتائب القسام دمروا منذ فجر الأحد 12 آلية إسرائيلية بينها دبابات.

مراسل فوكس نيوز المرافق للجيش الإسرائيلي يكشف عن كمين للمقاومة الفلسطينية أدى إلى مقتل أكثر من 20 جنديًا إسرائيليًا#طوفان_الأقصى | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hEemonO8lY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2023

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لصحفي في شبكة "فوكس نيوز" الأميركية يقول فيه إن الجيش الإسرائيلي تعرض لكمين في قطاع غزة قُتل فيه 20 من جنوده.

في الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه في غزة خلال أقل من أسبوع إلى 30.

وسبق أن أكد أبو عبيدة -الناطق باسم كتائب القسام- أن أعداد القتلى الإسرائيليين في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.

وتشتبك المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور أبرزها بيت حانون شمال غرب وجنوب غرب غزة وشرق خان يونس.

فريق التحقق بـ #الجزيرة_مباشر: سقوط صاروخ من القبة الحديدية على منطقة ريشون لتسيون جنوب #تل_أبيب pic.twitter.com/lIVySvo354 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2023

ضربات صاروخية

في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مساء الأحد تل أبيب بعدة صواريخ ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن صواريخ سقطت في تل أبيب ورمات غان وبيتح تيكفا.

ونقل مراسل الجزيرة عن شهود عيان أن منظومة القبة الحديدية اعترضت عددا من الصواريخ بدون أن يبلغ الإسعاف الإسرائيلي عن وقوع إصابات.

وأظهر مقطع مصور سقوط صاروخ من القبة الحديدية على مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بالصواريخ قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية، ودوت صفارات الإنذار في بئر السبع وفي أشكول داخل غلاف غزة.

وكانت كتائب القسام قد بثت صورا تظهر إطلاق دفعة صاروخية قالت إنها استهدفت مدنا وبلدات إسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة.