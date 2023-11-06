شهيد فلسطيني في الخليل وقوات الاحتلال تعتقل العشرات

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية اليوم الاثنين، في وقت أعلن فيه نادي الأسير اعتقال 70 فلسطينيا بالضفة، وشملت الاعتقالات عناصر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى وأسرى محررين ونشطاء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حلحول شمال الخليل.

وبثت منصات محلية مشاهد تظهر اقتحام قوات الاحتلال مدينة حلحول صباح اليوم، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاحتلال نفذ اعتقالات في المدينة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 154 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانب آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية، مما يرفع عدد المعتقلين إلى 2150 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي أحدث عمليات الاعتقال، دهمت قوات الاحتلال منزل الناشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت ناريمان التميمي والدة عهد، لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت عهد (23 عاما) بعد تفتيش منزل العائلة وتخريبه ومصادرة الهواتف المحمولة.

حملة اعتقالات

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان الفلسطينيين في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، بعد أن اقتحمته قوات كبيرة من الجيش، ودهمت عددا من منازل المواطنين، واعتدت على بعض السكان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي رأس خميس وبلدة عناتا شمال القدس. ونقلت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظ القدس بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا.





وفي محافظة نابلس، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مجددا المنطقة الشرقية من المدينة. وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في المنطقة بين مقاومين فلسطينيين والقوات المتوغلة بالمنطقة.

واقتحمت قوة عسكرية راجلة قرية روجيب وبلدة بيتا، حيث دارت مواجهات مع شبان فلسطينيين يحتجون على دفن أحد المستوطنين في بؤرة أفيتار الاستيطانية المقامة على أراضي القرية قبالة جبل صبيح.

وفي بلدة النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية، أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة، كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة عناب في محافظة طولكرم، وأغلقت طرقات وشوارع فرعية في البلدة.

وفي مدينة جنين -التي شهدت في الأيام الماضية سلسلة من الاقتحامات خلّفت العديد من الشهداء- أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع على منازل المواطنين في قرية طورة جنوب غرب المدينة عقب اقتحامها.

في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبد الله الثاني شدد على ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي لقاء جمعه في بروكسل مع أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ وأعضاء بالحلف، اعتبر عبد الله الثاني أن الجميع يدفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال بالضفة، وخلال هذه المدة استشهد نحو 150 فلسطينيا، واعتقل أكثر من ألفين بينهم نحو 500 من أعضاء حركة حماس، وفق جيش الاحتلال.