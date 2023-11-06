قصص مؤلمة بمخيم الشاطئ.. أسر تحت الأنقاض بعد قصف غير مسبوق

رصد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح الدمار الهائل الذي أحدثه القصف الإسرائيلي الإرهابي غير المسبوق على مخيم الشاطئ ليلة الاثنين.

وأظهرت كاميرا الجزيرة حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمخيم واحال مربعا سكنيا كاملا لمجرد ركام وخراب انهار فوق رؤوس ساكنيه.

وبينما كانت الجرافات تحاول انتشال بعض الركام، قال شاب لمراسل الجزيرة إنه ينتظر انتشال جثث كامل افراد أسرته، أبنائه وأمه وأشقائه. واضاف وهو يبكي أن 50 شخصا مع عائلته ما زالوا تحت الركام منذ ليلة أمس ولا يعلم عنهم شيئا.

وفي نفس المكان، تحدث مواطنون عن عائلات أبيدت بالكامل بسبب القصف الوحشي الإسرائيلي الذي تعرض له المخيم، معربين عن مرارتهم وإحساسهم بأن العالم أجمع تخلى عنهم ووقف متفرجا على إسرائيل تمعن بقتلهم وذبحهم.