صيادون بإندونيسيا يخصصون مبيعاتهم لمساعدة غزة

لبّى الصيادون في مدينة باندا آتشيه عاصمة مقاطعة آتشيه غرب إندونيسيا دعوات للمبادرة بمساعدة أهالي قطاع غزة الذي يتعرض منذ شهر لعدوان متواصل من الاحتلال الإسرائيلي.

وانضم الصيادون إلى دعوات العمل الخيري بشكل عملي عبر تخصيص عائد مبيعات السمك الذي اصطادوه اليوم الاثنين لمساعدة القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل وتقصفه ليل نهار ما أدى إلى سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد خلال شهر واحد.

وحرص غالبية الصيادين على المشاركة في المبادرة التي أطلقها مجتمع الصيد الإندونيسي باعتبارها شكلا من أشكال دعمهم للشعب الفلسطيني، يلبي رغبة الصيادين في تقديم المساعدة بما يقدرون عليه.

ورفع الصيادون المتضامنون مع غزة العَلم الفلسطيني على بسطاتهم، وكذلك لافتات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وأخرى تعريفية بالمبادرة.

وتشهد إندونيسيا، كبرى الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، مظاهرات حاشدة شبه يومية داعمة لغزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي عليها، كان آخرها أمس الأحد.

وشارك نحو 1.5 مليون شخص في المسيرة التضامنية التي شهدتها العاصمة جاكرتا أمس تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين، شعارات تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.

وشارك في المسيرة وزراء في الحكومة وقادة أحزاب وبرلمانيون وقادة منظمات إسلامية إندونيسية.