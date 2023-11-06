رويترز: بوتين يقرر الترشح لولاية رئاسية جديدة في 2024

نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار المقبل، وهي خطوة ستبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وبلغ بوتين (71 عاما) في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتواجه بلاده تحديات هي الأكثر خطورة منذ عقود.

وذكرت رويترز أن 6 مصادر أكدت أن أنباء قرار بوتين بدأت تتواتر، وبدأ المستشارون في التخطيط للحملة الانتخابية.

وقال مصدر دبلوماسي أجنبي لرويترز إن بوتين اتخذ قراره مؤخرا، وتظهر استطلاعات الرأي أنه يتمتع بمعدلات تأييد تبلغ 80% داخل روسيا، ويبدو في طريق مفتوح للفوز بولاية جديدة.

في المقابل، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي لم يصدر إعلانا أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأضاف تعليقا على تقرير رويترز "الرئيس لم يدل بأية تصريحات.. والحملة لم تعلن رسميا بعد".

وتأتي الانتخابات الرئاسية في ظل تحديات كبيرة تواجهها روسيا مع استمرار الحرب على أوكرانيا وتشديد العقوبات الغربية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.

وبوتين، الذي استلم الرئاسة من بوريس يلتسين في آخر يوم من عام 1999، خدم بالفعل كرئيس لفترة أطول من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين، وتفوق حتى على ليونيد بريجنيف الذي قاد البلاد لمدة 18 عاما.