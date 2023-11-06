المجلس العربي ينظم قمة افتراضية للشعوب قبيل انعقاد القمة العربية

دعا المجلس العربي إلى قمة افتراضية للشعوب، للتضامن مع سكان غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليها الذي دخل اليوم شهره الثاني.

وقال المجلس العربي -وهو منظمة غير حكومية يرأسها الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي- إن المؤتمر الافتراضي سينعقد في التاسع من الشهر الجاري، بمشاركة "ثلة من الشخصيات العربية من مختلف البلدان العربية ومختلف الانتماءات الدينية والأيديولوجية والسياسية".

وقال إن هذه القمة ستكون "قمة الشعوب مقابل قمة الأنظمة"، وستبحث "مناقشة سبل التنسيق بين مختلف القوى الوطنية السياسية والمدنية والشبابية في البلدان العربية والمهاجر لتنظيم مبادرات وحملات الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة".

وستبحث أيضا "تمرير رسائل الشعوب وقواها الحية إلى الرأي العام العربي والدولي بخصوص الوضع في غزة وضرورة التدخل لإنهاء العدوان الإجرامي على غزة".

كما ستناقش -وفقا للإيجاز المذكور- "الضغط على الأنظمة العربية المتخاذلة وقمتها الطارئة المتأخرة من أجل اتخاذ مواقف منسجمة مع الضمير الشعبي العام، وتحميلهم المسؤولية لأجل إنهاء حصار غزة، وحماية أهاليها من حرب الإبادة".

وتأسس المجلس العربي في عام 2014، ويجمع عدة شخصيات عربية، ويهدف إلى ترسيخ الثقافة الديمقراطية بالمنطقة، وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.