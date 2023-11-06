الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية بالمظلات لأحد المستشفيات في غزة

قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن القوات الجوية الأردنية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوا إلى المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة بعد منتصف الليل مساء أمس الأحد.

وأكد الملك في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" أن هذه الخطوة، تعكس واجب بلاده تجاه الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، وأن الأردن سيبقى السند والداعم الأقرب لأشقائه الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة بعد أن أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخر وصول المساعدات عبر معبر رفح.

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

وأوضح المصدر أن المستشفى الميداني الأردني سيستمر في العمل للتخفيف من معاناة سكان القطاع رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات.

ويستقبل المستشفى الميداني الأردني في غزة، الذي تأسس عام 2009 ويتبع للجيش الأردني، ما بين 1000 و1200 مريض يوميا.

ويأتي إعلان الأردن هذا في وقت أعلنت فيه وزراة الصحة في القطاع خروج 16 مستشفى من إجمالي 35 في غزة عن الخدمة، بسبب تعرضها للقصف أو افتقارها للوقود لتشغيل مولداتها.

وقد أدى القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل منذ شهر على قطاع غزة لاستشهاد 9770 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة التي أكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، وجاوز عدد الجرحى 24 ألفا.