اقتحامات إسرائيلية واسعة ومواجهات مع المقاومة في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الاثنين عمليات اقتحام جديدة واسعة في الضفة الغربية تخللتها اعتقالات واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مجددا المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في المنطقة بين مقاومين فلسطينيين والقوات المتوغلة بنابلس.

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الجبل الشمالي في نابلس بالضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/ICOrkkK0BO — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 6, 2023

كما أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيتا جنوب نابلس.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحم الجيش الإسرائيلي طوباس، وأفاد ناشطون باندلاع اشتباكات مسلحة في المدينة.

وفي جنين -التي شهدت في الأيام الماضية سلسلة من الاقتحامات خلّفت العديد من الشهداء- أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع على منازل المواطنين في قرية طورة جنوب غرب المدينة عقب اقتحامها.

كما شملت موجة الاقتحامات الإسرائيلية الجديدة مدينتي طولكرم وقلقيلية اللتين تعرضتا في الأيام السابقة لحملات إسرائيلية تخللتها مواجهات مسلحة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة بالرصاص الحي بالفخذ لشاب في قرية "إماتين" شرق قلقيلية، وأنه تم نقله للمستشفى.

وفي جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة الخليل.

واستهدف شبان فلسطينيون البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، بعدد من القنابل محلية الصنع.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على طريق النشاش جنوب بيت لحم.

#شاهد أعداد كبيرة من قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط قرب القدس المحتلة pic.twitter.com/hkr5lBo1v3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 6, 2023

القدس المحتلة

وفي القدس المحتلة، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط ونفذت حملة مداهمات واعتقالات.

وأظهرت مقاطع مصورة عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين يقتحمون المخيم.

ونقلت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل معروف الرفاعي، المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال بالضفة الغربية، وخلال هذه المدة استشهد نحو 150 فلسطينيا واعتقل نحو ألفين بينهم أكثر من 500 من أعضاء حركة حماس، وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي.