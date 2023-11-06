استشهاد فتى فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في القدس

استشهد فتى فلسطيني (16 عاما) بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذ هجوم قبالة باب الساهرة في القدس المحتلة.

وقال بيان لشرطة الاحتلال إن جندية من قوات حرس الحدود أصيبت بجروح خطيرة، وأصيب زميلها بجراح طفيفة، إثر تعرضهما للطعن وإطلاق النار من قبل المهاجم الفلسطيني. وأكدت الشرطة أنها قتلت منفذ الهجوم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال سارعت إلى الدفع بتعزيزات وإغلاق المنطقة والشوارع وباشرت بعمليات تمشيط واعتقالات تحسبا لوجود مساعدين للمهاجم، على حد قولها.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أبواب المسجد الأقصى بعد العملية ثم أعادت فتحها من جديد.

ويعتبر هذا الهجوم هو الثاني الذي ينفذه مقاومون فلسطينيون في المكان نفسه في غضون الأيام العشرة الأخيرة.