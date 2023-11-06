أوكرانيا.. ضربات روسية تستهدف أوديسا وزيلينسكي يتحدى ترامب

قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ميناء أوديسا على البحر الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأسفرت الهجمات عن إصابة 5 أشخاص على الأقل واشتعال النيران في شاحنات محملة بالحبوب، وتضرر 20 مبنى سكنيا ومتحف فني ومرافق بنى تحتية.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا، إنه تم تدمير 15 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، وأشار إلى أن جميع المصابين الخمسة في أنحاء المدينة تم نقلهم إلى المستشفى.

وتتصاعد مخاوف في أوكرانيا من شن موسكو هجمات ممنهجة على منشآت الطاقة مثلما فعلت الشتاء الماضي، مما يترك الملايين من دون تدفئة أو كهرباء.

من جانب آخر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمبر زيلينسكي، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لزيارة بلاده من أجل الحصول على درس في الدبلوماسية خلال زمن الحرب.

وفي إشارة إلى تفاخر ترامب بأنه يمكنه أن ينهي الغزو الروسي لأوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه، قال زيلينسكي إن المرشح الجمهوري للرئاسة في أميركا يجب أن يسافر إلى أوكرانيا ليرى الوضع بنفسه.

وأضاف زيلينسكي في حوار مع شبكة "إن بي سي" الأميركية أمس الأحد إن "الرئيس السابق ترامب قال إنه في حوالي 24 ساعة، يمكنه إدارة الأمر وإنهاء الحرب. وبالنسبة لي، ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه موضع ترحيب كبير.. إذا كان بإمكانه الحضور إلى هنا، فسوف أحتاج إلى 24 دقيقة، نعم 24 دقيقة، ليس أكثر لأشرح له بأنه لا يستطيع إدارة هذه الحرب".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه لم يكن لديه أي اتصال مع ترامب منذ ترك الأخير منصبه في عام 2021، وأبدى تشككه عند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب يدعم أوكرانيا، وقال "في الواقع، لا أعرف. آمل ذلك… وهذا لا يعتمد فقط على الرئيس بشكل مؤسسي. أعتقد أن الأمر يعتمد على رأي الأميركيين".