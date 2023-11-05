ولاعة القسام.. رمز جديد لأسلحة المقاومة

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس يوم أمس السبت مقطعا لاستهداف مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات من مسافة الصفر في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وظهر في المقطع أحد مقاتلي القسام وهو يتجه مباشرة نحو الجرافة المدرعة الإسرائيلية ويستخدم قداحته ليشعل النار في مادة ألصقها بالجرافة، ومن ثم يغادر المنطقة سريعا قبل أن تشتعل النار بالجرافة.

الفيديو انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، لتقفز ولاعة مقاتل القسام إلى صدارة اهتمامات رواد العالم الافتراضي، بعد أن كانت هذه الولاعة الصغيرة سببا في إلحاق الأذى بأكثر الجرافات المدرعة تحصينا في العالم.

بعض المعلقين تناول الأمر واصفا الولاعة بأنها باتت بمثابة سلاح جديد بسيط بيد المقاومة يدخل ساحة المعركة التي تخضوها ضد الآلة الجبارة للاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما رصدته الجزيرة نت من تعليقات ساخرة بين رواد منصات التواصل.

وكان لافتا تعليق بعض المغردين الذين قالوا إن "الجرافة المدرعة الإسرائيلية التي تبلغ قيمتها مليون دولار تم إحراقها بولاعة لا يتجاوز ثمنها نصف دولار".

هذه الجرافة الإسرائيلية D9R وسعرها أكثر من مليون دولار جرى إحراقها على يد مجاهد من القسام في غزة بـ"ولاعة" ثمنها أقل من دولار. https://t.co/E7ZLyOkG7o — رضوان الأخرس (@rdooan) November 4, 2023

ستدرس الاجيال القادمة..

– كيف هاجمت القسام المدرعة الإسرائيلية الأكثر تحصيناً في العالم؟

بمدفع؟ بقذيفة؟ بعبوة ناسفة؟

لا… بـ "ولاعة". pic.twitter.com/hrtT1CHdS5 — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) November 4, 2023

وقال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة إن الكتائب نجحت في تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية، مؤكدا "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو، ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".

وشهدت الأيام الماضية انتشار فيديوهات أخرى توضح شجاعة مقاتلي المقاومة في الاقتراب من دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي ووضع قنابل عليها من المسافة صفر.