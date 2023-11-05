وزير الدفاع الإيراني: أميركا ستتضرر إن لم توقف الحرب في غزة

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأحد عن وزير الدفاع محمد رضا أشتياني قوله إن الولايات المتحدة ستتعرض لضرر بالغ إن لم تنفذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونصح أشتياني الأميركيين قائلا إن عليهم إيقاف الحرب فورا، وإلا فسيتعرضون لضرر بالغ، من دون أن يضيف تفاصيل أخرى.

وتعتبر إيران الولايات المتحدة متورطة عسكريا في الحرب على غزة نتيجة دعمها غير المشروط لإسرائيل بأعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كشف في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تلقي طهران رسالتين من واشنطن بأنها لا تنوي توسيع دائرة الحرب، وتطالب طهران بضبط النفس.

وقال عبد اللهيان حينها إن بلاده لا تسعى لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة، لكن مواصلة قتل النساء والأطفال ستؤدي إلى نفاد صبر قوات المقاومة وشعوب المنطقة.

ونفت إيران مشاركتها في عملية طوفان الأقصى، كما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه لا يرى دليلا على وقوف إيران وراء الهجوم الذي شنته كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، رغم وجود علاقات بين حماس وطهران، حسب تعبيره.