نشطاء وحقوقيون غربيون: دعوة إلياهو لضرب غزة بقنبلة نووية "جنون وهوس"

وصف نشطاء وحقوقيون غربيون دعوة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع بـ "الجنون والهوس".

عاجل | وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان pic.twitter.com/05I3IURUzg — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 5, 2023

"حركة مقاطعة إسرائيل" اعتبرت تصريح إلياهو أول اعتراف علني من قبل وزير إسرائيلي بأن بلاده تمتلك أسلحة نووية، بجانب أنها قد تستخدم هذه الأسلحة لإبادة ملايين الفلسطينيين.

إن تصريح وزير التراث بحكومة أقصى اليمين الإسرائيلية إلياهو، حول اقتراح إلقاء قنبلة نووية على غزة، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تحت الحصار، يشكل أول اعتراف علني من قبل وزير إسرائيلي بأن: 1) إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، 2) قد تستخدم إسرائيل هذه الأسلحة لإبادة ملايين الفلسطينيين.

1/4🧵 pic.twitter.com/9LJneOm9zO — حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) November 5, 2023

أما الناشط والأكاديمي السويدي أشوك سوين فوصف دعوة إلياهو بـ "المجنونة" قائلا "وزراء نتنياهو اليمينيون المتطرفون المجانين يزدادون جنونا: وزيره عميحاي إلياهو يقول إن إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة هو خيار".

Netanyahu's crazy ultra-right ministers are getting crazier: His Minister Amichai Eliyahu says dropping a nuclear weapon on the Gaza Strip is "an option." pic.twitter.com/61woM1csbt — Ashok Swain (@ashoswai) November 5, 2023

وتعجب الحقوقي البريطاني نذير أفضل من تصريح وزير التراث الإسرائيلي قائلا "الدفاع النسبي عن النفس يعني إلقاء سلاح نووي على غزة برأي هذا الوزير الإسرائيلي".

Proportional Self Defence = an atomic weapon on Gaza according to this Israeli minister https://t.co/cC2PYALQ5D — nazir afzal (@nazirafzal) November 5, 2023

وقال الناشط الأميركي أوني نكوزي إن حكومة نتنياهو اليمينية تضم أعضاء "مختلين عقليا تماما"، مضيفا "وهذه هي المشكلة في جعل قضية السياسة الخارجية قضية إيمانية، لم يعد بإمكانك انتقادهم، لأنك إذا فعلت ذلك فإنك تعتقد أنك تعصي الله".

The right wing folks in Netanyahu's cabinet – are utterly deranged. (And that's the problem with making a foreign policy issue a "faith issue" – you can no longer criticize them, because if you do so, you believe you are "disobeying God"). https://t.co/SL7XA2ysQA — Onye Nkuzi (@cchukudebelu) November 5, 2023

ولم تستغرب الكاتبة الأسترالية كيتلين جونستون من تصريح إلياهو، واعتبرته نتيجة طبيعية للدعم الغربي اللامحدود للمذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ نحو شهر في ظل صمت دولي.

وقالت جونستون عبر حسابها على منصة إكس "مسؤولون غربيون: إسرائيل تدافع عن نفسها.. المسؤولون الإسرائيليون: نحن نرتكب إبادة جماعية.. المسؤولون الغربيون: إنهم يتبعون قواعد الحرب.. المسؤولون الإسرائيليون: سنرتكب المزيد من الإبادة الجماعية.. مسؤولون غربيون: إنه رد مدروس على أحداث 7/10.. المسؤولون الإسرائيليون: دعونا نقصف غزة بالسلاح النووي".

Western officials: Israel is defending itself

Israeli officials: We're doing genocide

Western officials: They're following the rules of war

Israeli officials: We're gonna do way more genocide

Western officials: It's a measured response to 10/7

Israeli officials: Let's nuke Gaza https://t.co/0WiH4Kqhzd — Caitlin Johnstone (@caitoz) November 5, 2023

وتهكم الناشط والأكاديمي الألماني جون نجينجا من تصريحات إلياهو قائلا، "لقد اقترحت أن تقوم إسرائيل بإلقاء قنابل نووية على غزة. نيتكم واضحة لكل العقلاء سيدي وزير التراث".

Dear Mr. Amichai Eliyahu, You have suggested that Israel should drop nuclear bombs on Gaza. Your intentions are clear to all sensible people Mr. Minister of Heritage. ⚖️ https://t.co/WqmptQtu0i — Dr. John Njenga Karugia PhD. (@johnnjenga) November 5, 2023

وعلق الكاتب والناشط الأميركي لوكاس غيج على التصريحات بقوله، "الصهاينة مجانين. إسرائيل تحتاج إلى تغيير النظام".

Zionists are insane. Haaretz: Israeli Minister of Heritage Amichai Eliyahu has said that in the ongoing aggression against Gaza, "one of the possible options" for Israel is dropping a nuclear bomb on the Gaza Strip. Israel needs a regime change. pic.twitter.com/45e3YSZ7XB — Lucas Gage (@Lucas_Gage_) November 5, 2023

أما الباحث البريطاني المختص بالسياسات العالمية مايكل ستيفنز، فوصف الوزير الإسرائيلي بالـ "المهووس"، قائلا "من الصعب أن نفهم سبب السماح لهذه المعايير بالتآكل. إن الردع عملية معقدة ومدروسة جيدا وتعتمد على عقود من نظرية اللعبة والنمذجة. لكن لا شيء من هذا ينجح إذا فتح شخص مهووس فمه. الأسلحة النووية لا تسمح بمثل هذه الأخطاء".

It’s difficult to understand why these norms are being allowed to erode. Deterrence is a complex and well thought process based on decades of game theory and modelling. But none of this works if some half wit/ego maniac opens his or her mouth. Nukes don’t allow for such mistakes. — Michael Stephens (@MikeRStephens) November 5, 2023

وكان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قال اليوم الأحد، إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو "كول بيراما" (محلي) عما إذا كان ينبغي قصف غزة بقنبلة نووية، أجاب إلياهو الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير "هذا أحد الاحتمالات".

وأضاف "عليهم (حركة حماس) أن يستجدوا لإعادة المختطفين، ماذا يعني ذلك؟ في الحرب يُدفع الثمن، لماذا حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود؟".

وقال "أطمح أن نعود إلى إقامة المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ونذهب إلى هناك بكل فخر".

أما عن المواطنين الفلسطينيين، فقال الوزير "فليذهبوا إلى أيرلندا أو الصحارى، وليتولى الوحوش في غزة مهمة الحل بأنفسهم".

وسبق أن شيطن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الفلسطينيين حين قال "إن إسرائيل تحارب حيوانات بشرية في قطاع غزة"، ووصف حركة حماس بأنها "داعش".

كما دعت عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود الحاكم غاليت ديستل إتباريان التي كانت منذ أسبوعين وزيرة للدبلوماسية العامة، في منشور لها على فيسبوك الأربعاء الماضي، إلى محو قطاع غزة بالكامل من على وجه الأرض.

وفي تدوينة أخرى قالت "كلنا متفقون على أن حماس نازية، لكن ماذا نسمي ملايين الفلسطينيين الذين يدعمون النازيين من المدرجات؟".

ولخص الصحفي والناشط في حقوق الإنسان الإسرائيلي جدعون ليفي المشهد الإسرائيلي في مقال له بصحيفة "هآرتس" العبرية بالقول، "انتشرت النزعة الفاشية على جميع المستويات وباتت هي الموقف السائد الوحيد. عندما يتعلق الأمر بغزة، لا يوجد أي اختلاف".

وأضاف "ويطلق المراسلون والمذيعون على حماس اسم النازيين في عرض مقزز لتقليل أهمية الهولوكوست والإنكار، والجماهير تصفق. إن إسرائيل تمر بفترة عصيبة تتميز معالمها بفقدان الضمير والحكمة".