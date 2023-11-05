نتنياهو لن يوقف إطلاق النار دون عودة المحتجزين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون عودة الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال نتنياهو خلال زيارة قاعدة رامون الجوية "أريدكم أن تعلموا أن هناك شيئاً واحداً لن نفعله، لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة مختطفينا".

وأضاف حسبما نقل مكتبه عنه في تصريح مكتوب "لكل من أعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم (حماس) ليس لدينا بديل".

وكان العديد من الإسرائيليين تظاهروا الليلة الماضية أمام مقر نتنياهو وطالبوه بالاستقالة، محملين إياه فشل جيش الاحتلال أمام المقاومة الفلسطينية. وقال بعضهم إن بقاء نتنياهو في السلطة يشكل خطرا على إسرائيل.

يذكر أنه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أكثر من 1542 إسرائيليا وأصابت 5431 منهم.

كما أسرت المقاومة الفلسطينية 240 إسرائيليا، وأعلنت أنها تريد مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير في سجون الاحتلال.

وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة، حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، مما أدى لاستشهاد أكثر 9770 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب إصابة 24 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.

ومنذ ما يزيد على أسبوع، تنفذ إسرائيل عملية برية بالقطاع المحاصر، لكنها تكبدت خسائر مؤلمة على أيدي عناصر المقاومة حيث قتل ما يفوق 30 من ضباطها كما أجلت 260 جريحا من الميدان.