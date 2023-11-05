مظاهرات حاشدة في مدن عربية وغربية وإسلامية دعما لغزة

تتواصل المظاهرات الشعبية ومسيرات التضامن مع قطاع غزة في عدد من المدن الغربية والعربية والإسلامية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ30 على القطاع وفشل مساعي فرض وقف لإطلاق النار يوقف نزيف الدم المستمر.

وفي ما يلي أبرز المظاهرات التي خرجت اليوم تضامنا مع غزة:

إندونيسيا

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار، شارك فيها وزراء في الحكومة وقادة أحزاب وبرلمانيون وقادة منظمات إسلامية إندونيسية.

وقدّر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرة بنحو مليون ونصف مليون شخص. ورفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بفك الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.

الولايات المتحدة

شارك الآلاف في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، منددين بالسياسات الداعمة لإسرائيل، وبدور الرئيس جو بايدن الذي وصفه متظاهرون بأنه "شريك في الإبادة".

وسار المتظاهرون في شوارع واشنطن ملوّحين بالأعلام الفلسطينية، ورددوا هُتافات من بينها: "بايدن، بايدن لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة"، ثم تجمعوا عند ساحة الحرية على بعد خطوات من البيت الأبيض.

‼️RIGHT NOW: Hundreds of protesters and organizers are starting to arrive in Freedom Plaza to set up for the March for Palestine in Washington, D.C.! 🫡 Rally begins at 2pm! pic.twitter.com/PgtYOBKX9G — ANSWER Coalition (@answercoalition) November 4, 2023

فرنسا

تظاهر الآلاف اليوم في مارسيليا جنوبي فرنسا دعماً للفلسطينيين، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وهتف المشاركون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية "أطفال غزة، أطفال فلسطين، إنها الإنسانية التي تُقتل"، "حرروا غزة، حرروا فلسطين".

كما رددت الحشود هتافات "صهاينة، فاشيون، أنتم الإرهابيون"، و"إسرائيل مجرمة وماكرون متواطئ"، و"فلسطين ستنتصر".

تركيا

أطلقت الشرطة التركية اليوم الغاز المدمع لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين أمام قاعدة إنجرليك العسكرية التي تضم أسلحة وقوات أميركية.

ونظمت التظاهرة أمام قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية، وهي منظمة قادت في العام 2010 "أسطول الحرية" في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضته في عملية قُتل خلالها 10 مدنيين.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مئات يحملون أعلاما فلسطينية ويركضون في حقل في حين تلاحقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبخرطوم مياه في إنجرليك.

كندا

نظمت "حركة الشبّان الفلسطينيين" مظاهرة في تورنتو الكندية للتضامن مع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية. وتجمع قرابة 25 ألف شخص أمام مبنى القنصلية الأميركية مطالبين بوقف إطلاق النار في القطاع.

كما اتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن بـ "الشراكة في الإبادة الجماعية في غزة" و"دعم الإرهاب".

إسبانيا

تجمّع آلاف المتظاهرين في العاصمة مدريد دعماً لفلسطين وتضامناً معها. وأطلق المتظاهرون هتافات تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتصف الهجمات الإسرائيلية بـ "الإبادة الجماعية"، متهمين أوروبا بتمويل "آلة القتل الإسرائيلية".

كما شهدت مدن برشلونة وفالنسيا وبلباو وتوليدو مظاهرات تضامن مع فلسطين خلال الأيام الماضية.

المغرب

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة شعبية بمدينة طنجة (شمال)، لمناصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بالقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى جانب الدعوة إلى وقف التطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وجابت المسيرة، التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (هيئة مدنية مستقلة)، شوارع رئيسية وسط المدينة وصولا إلى ساحة الأمم، بمشاركة متظاهرين من مدن مغربية عديدة.

ونُظمت المسيرة تحت شعار "الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى ضد العدوان الهمجي الإسرائيلي، وضد التطبيع".

إيطاليا

خرجت مظاهرة في مدينة لودي شمالي إيطاليا، دعما لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

الدانمارك

خرج المئات في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن نصرة لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وفق ما نشر حساب المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام في حسابه على فيسبوك.

اليونان

نظمت تظاهرة من أجل فلسطين تبعته مسيرة تضامنية في ميدان سنتغما أكبر ميادين العاصمة اليونانية أثينا.

وردد المتظاهرون هتاف "الحرية لفلسطين"، منتقدين سياسة حكومتهم تجاه فلسطين و"تقصيرها" في دعم الفلسطينيين.

ألمانيا

تجمع عدد كبير من المتظاهرين بميدان ألكسندر في العاصمة الألمانية برلين، وردد المتظاهرون هتاف "الحرية لفلسطين"، ورفعوا لافتات تسلط الضوء على مقتل آلاف الأطفال في غزة.

وفي كلمة ألقاها أحد المحتجين في المظاهرة، انتقد سياسة الحكومة الألمانية وصمتها تجاه ما يحدث في غزة.

كما شهدت مدينتي بريميرهافن وشتوتغارت جنوبي ألمانيا مظاهرات دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

بلجيكا

خرج المئات في العاصمة البلجيكية بروكسل في مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي غزة.

النمسا

خرجت مظاهرة ليلية في العاصمة النمساوية فيينا دعما لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

السويد

خرجت مظاهرة في مدينة مالمو السويدية تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في غزة رافعين أعلام فلسطين.

كما خرجت مظاهرة ثانية في مدينة ستوكهولم السويدية تضامن مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

غانا

شارك العشرات اليوم في مسيرة بحي نيما في العاصمة الغانية أكرا تضامنا مع فلسطين ورفضا لانتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، وبرزت مشاركة الأطفال بشكل لافت خلال التظاهرة.