مظاهرات حاشدة في مدن عربية وغربية وإسلامية دعما لغزة

تتواصل المظاهرات الشعبية ومسيرات التضامن مع قطاع غزة في عدد من المدن الغربية والعربية والإسلامية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ30 على القطاع وفشل مساعي فرض وقف لإطلاق النار يوقف نزيف الدم المستمر.

وفي ما يلي أبرز المظاهرات التي خرجت اليوم تضامنا مع غزة:

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار، شارك فيها وزراء في الحكومة وقادة أحزاب وبرلمانيون وقادة منظمات إسلامية إندونيسية.

وقدّر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرة بنحو مليون ونصف مليون شخص. ورفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بفك الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.

شارك الآلاف في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، منددين بالسياسات الداعمة لإسرائيل، وبدور الرئيس جو بايدن الذي وصفه متظاهرون بأنه "شريك في الإبادة".

وسار المتظاهرون في شوارع واشنطن ملوّحين بالأعلام الفلسطينية، ورددوا هُتافات من بينها: "بايدن، بايدن لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة"، ثم تجمعوا عند ساحة الحرية على بعد خطوات من البيت الأبيض.

‼️RIGHT NOW: Hundreds of protesters and organizers are starting to arrive in Freedom Plaza to set up for the March for Palestine in Washington, D.C.!

🫡 Rally begins at 2pm! pic.twitter.com/PgtYOBKX9G

— ANSWER Coalition (@answercoalition) November 4, 2023