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مصدر طبي للجزيرة: ارتفاع عدد شهداء مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 45

5/11/2023-|آخر تحديث: 5/11/202310:20 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة