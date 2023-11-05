حزب الله ينعى مقاتلَين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، وهو ما يرفع حصيلة قتلى الحزب إلى 60 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال حزب الله، في بيان، "تزف المقاومة الإسلامية الشهيد أحمد محمد سليم، من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والشهيد قاسم إبراهيم أبو طعام، من مدينة صور في جنوب لبنان".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله في المواجهات مع إسرائيل إلى 60.

في سياق موازٍ، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مقاتلي حزب الله أسقطوا مُسيّرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان، كما أصيب 4 أشخاص بجروح في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة طير حرفا (جنوب)، وفقا للوكالة.

وأضافت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدات مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب جنوبي لبنان.

قصف متبادل

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت، اليوم الأحد، مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان "تم رصد مسيّرة تقترب من داخل الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تابعتها أنظمة الرصد والمراقبة، وتم اعتراضها بنجاح في عمق الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه "تم استخدام منظومة القبة الحديدية في عملية الاعتراض".

كما تم "رصد إطلاق عدة قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو إسرائيل، في منطقة أفيفيم الحدودية"، بحسب البيان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن منطقة مالكيا "تعرضت لإطلاق بعض القذائف، وتم قصف مصادر إطلاق النار بالمدفعية"، دون تفاصيل.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ نحو شهر، بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتأتي هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة لليوم الثلاثين، استشهد فيها نحو 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد في الضفة الغربية 151 فلسطينيا واعتقل 2080، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.