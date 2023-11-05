3 شهداء بالضفة والاحتلال ينفذ أكثر من 10 اقتحامات ويعتقل العشرات

قالت الصحة الفلسطينية، إن 3 شهداء سقطوا في الضفة الغربية، اثنان منهم في أبو ديس شرق القدس المحتلة، وثالث في قرية نوبا بالخليل، في حين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية، بينها: جنين ونابلس، واشتبكت مع مقاومين.

وقالت كتيبة جنين في سرايا القدس، إنها فجّرت عبوات ناسفة في قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جنين، وأضافت أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الاحتلال المتوغلة في المخيم.

وقال مراسل الجزيرة، إن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة، ونشرها فرق القناصة فوق عدد من المباني التي دهمتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأناضول أن الاعتقالات شملت الأسير المحرر محمد شهاب الصانوري من منزله، وشابا من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم، وشابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد إطلاقها الرصاص على السيارة التي كان يستقلها.

اقتحامات واشتباكات

وقال مراسل الجزيرة، إن قوة إسرائيلية اقتحمت ضاحية شويكة شمالي طولكرم بالضفة الغربية، ونفذت حملة اعتقالات. كما اقتحمت مخيم عسكر، وأصابت فيه وأحياء سكنية في نابلس، وقد أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم عسكر، وجاء ذلك عقب إطلاق شبان النار باتجاه نقطة عسكرية في جبل جرزيم.

وبالتزامن نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام أخرى، شملت بلدة عزون شرقي قلقيلية، وبلدة حوسان غربي بيت لحم، ومدينة الخليل، ومنطقة أبو ديس في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات الآخرين بحالات اختناق.

وفي محافظة رام الله، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بلعين، وقرية عابود.

واشتبك مقاومون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في عزون، وكذلك في أبو ديس التي شهدت دعوات عبر مكبرات الصوت بالمساجد للتصدي لقوات الاحتلال.

كما أفاد ناشطون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الأحد مخيم طولكرم، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال بالضفة الغربية، وخلال هذه المدة استشهد نحو 150 فلسطينيا، واعتقل أكثر من 1800 آخرين.