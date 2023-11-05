صحفي إسرائيلي يشكك بفيديو نشره المتحدث باسم نتنياهو

نشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي -للعالم العربي- مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، ادعى فيه أن الكلاب البوليسية التابعة للجيش تلاحق عناصر من حماس داخل أنفاق غزة وتعتقلهم.

A must watch: IDF attack dogs go after Hamas-ISIS terrorists inside their tunnels in the Gaza Strip and take them down. Hear the terrorists scream. pic.twitter.com/K0DGkZciC8 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 4, 2023

ومع بدء انتشار الفيديو على منصات التواصل الإسرائيلية والعربية، غرد المراسل العسكري لموقع "يانت" الإسرائيلي يوآف زيتون، مشيرا إلى أن الفيديو قديم وأنه جزء من تدريبات سابقة.

وعلق على الفيديو بقوله "لا أعرف من المسؤول الإسرائيلي الذي وزع هذا الفيديو، فخلال عملية بحث سريعة أجريتها، وجدت أن الفيديو من تدريبات سابقة".

לא יודע איזה גורם ישראלי רשמי מפיץ הסרטון הזה אבל הוא ככל הנראה, מבדיקה ראשונית שערכתי, בכלל מצוק איתן או מאימון משנים קודמות pic.twitter.com/WdiVOgCSxU — יואב זיתון (@yoavzitun) November 4, 2023

وشارك المغردون في العالم العربي بتفنيد رواية المتحدث باسم نتنياهو، وقالوا إنه وخلال عملية تدقيق بسيطة بالمقطع يتبين أن الشخص الذي هاجمه الكلب يرتدي بيده درعا لتدريب الكلاب.

وأشاروا إلى أن يده الأخرى لم يستخدمها في الدفاع عن نفسه، وكان بإمكانه إطلاق النار منها على الكلب.

وتحدث آخرون عن حالة اليأس التي يعيشها المسؤولون الإسرائيليون وأنهم يبحثون عن أي صورة انتصار، كما أشاروا إلى أن أغلب المقاطع التي نشرتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس لتصدي مقاتليها لقوات جيش الاحتلال تظهرهم يرتدون ألبسة مدنية غير عسكرية.

وقال البعض إن مقاتلي حماس لا يرتدون أقنعة للوجه، وإن جميع المقاطع فيها تمويه على وجوههم دون ارتداء أي قناع أو لثام.

🚨انتشر مقطع آخر مؤخرا يدعي بإطلاق كلاب داخل أنفاق حماس. أيضا هذا المقطع للترويج ضد المقاومة وهو غير صحيح.

في هذا التصوير يظهر الزي الرسمي للجيش الإسرائلي

الصهاينة ينشرون هذه المقاطع لتعزيز معنويات جيشه المنهارة. يرتدي المقاتلون بدلات تكتيكية مبطنة داخل الأنفاق؟ هذا من… pic.twitter.com/b3WjZHYLrD — الأحداث العاجلة🇵🇸 (@Huss_flamed) November 5, 2023