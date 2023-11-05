شاهد.. قصف إسرائيلي عنيف على بعد أمتار من مراسل الجزيرة بغزة وائل الدحدوح

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات غير مسبوقة على مناطق متفرقة في مدينة غزة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء القطاع، بالتزامن مع قطع كامل للاتصالات والإنترنت.

و ذلك وفق ما أكده مراسل الجزيرة وائل الدحدوح الذي كان على مقربة من مواقع القصف ولم يتمكن من إكمال مداخلته الهاتفية بسبب رائحة البارود، فاضطر للابتعاد عن "المايك" بعض الوقت حتى يتمكن ممن ارتداء كمامة تجنبا لإصابته بالاختناق.

وتركزت الغارات على منطقة الأنصار غربي غزة والتي تضم المركز الثقافي الفرنسي ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وقال الدحدوح إن القصف لا يبعد عنه بأكثر من 50 إلى 60 مترا، وأكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة وإن كان فلن يكون أكثر أمنا من مكان بث الجزيرة.

ورفض الدحدوح بالبداية طلب مذيع الجزيرة -عبد السلام فارح الذي كان يتحدث معه على الهواء- بالابتعاد عن المكان الذي يسمع فيه صوت القصف عاليا جدا حفاظا على سلامته.

لكن الدحدوح رد بالقول إنه من الصعب جدا التحرك لأي مكان آخر في ظل هذا القصف الواسع والعنيف جدا، وأصر على مواصلة نقل ما يجري على مقربة منه.

وأنهى مذيع الجزيرة المداخلة من طرفه، خوفا على سلامة الفريق عندما دنت الانفجارات من الكاميرا بشكل يمثل خطرا عليهم.

وبعد عودته، قال الدحدوح إن القصف أصبح يعم القطاع كله وتحديدا مدينة غزة وإن قنابل فوسفورية أسقطت على الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ وعلى شمال غرب وجنوب المدينة.

وبدأت الغارات من مناطق الشمال الغربي ثم امتدت غربا إلى مناطق الأنصار والرمال الجنوبي وتل الهوى والصبرة، وفي محيط مستشفى الشفاء وفق الدحدوح الذي قال إن المنطقة التي تبث منها الجزيرة تلقت الضربات الأعنف رغم أنها مناطق سكنية.