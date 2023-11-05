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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة

5/11/2023-|آخر تحديث: 5/11/202312:28 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:

  • بحثت مع وزيرة الخارجية الفرنسية استمرار جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.
  • نفاد الوقود بات يهدد بخروج مزيد من مستشفيات القطاع عن الخدمة.
  • الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة.
  • أكدنا ضرورة تقديم جميع احتياجات المدنيين بما يشمل الاتصالات والوقود.
  • ردات الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب وأحيانا مخزية.
  • بحثنا استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
  • يؤسفنا أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور.
المصدر : الجزيرة