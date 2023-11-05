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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة
5/11/2023-|آخر تحديث: 5/11/202312:28 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:
- بحثت مع وزيرة الخارجية الفرنسية استمرار جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.
- نفاد الوقود بات يهدد بخروج مزيد من مستشفيات القطاع عن الخدمة.
- الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة.
- أكدنا ضرورة تقديم جميع احتياجات المدنيين بما يشمل الاتصالات والوقود.
- ردات الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب وأحيانا مخزية.
- بحثنا استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
- يؤسفنا أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور.
المصدر : الجزيرة