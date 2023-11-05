خامنئي: جرائم إسرائيل في غزة تتم بدعم أميركي مباشر

أدان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددا على أن هذه الجرائم تتم بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

وأكد خامنئي أن على حكومات الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية تقديم الدعم الشامل والعملي للسكان في قطاع غزة، مشيدا بصبر وجهاد "شعب غزة الصامد".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن هذه التصريحات جاءت خلال استقبال خامنئي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وأضافت الوكالة أن هنية قدّم عرضا لآخر التطورات الميدانية في غزة، إضافة إلى التطورات في الضفة الغربية.

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان قد أكد أن خامنئي استقبل هنية خلال زيارة لطهران في الأيام الماضية، وقال إنهما أجريا محادثات بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

ولم يقدم حمدان -الذي كان يتحدث من بيروت- مزيدا من التفاصيل حول زيارة هنية إلى طهران.