حكومة غزة تنفي مزاعم الاحتلال بوجود أنفاق أسفل مستشفى حمد بن خليفة

نفت حكومة قطاع غزة مزاعم جيش الاحتلال بوجود نفق تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسفل مستشفى حمد بن خليفة شمالي القطاع، مؤكدة أن هذه المزاعم جزء من حملة تضليل ينفذها الاحتلال تستهدف تبرير قصف المستشفيات.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، قد نشر مقطع فيديو يظهر ما قال إنه نفق يقع أسفل مستشفى حمد بن خليفة الذي موّلته حكومة دولة قطر لخدمة السكان في القطاع.

وأظهر الفيديو فتحة النفق التي زعم هاغاري أن جيش الاحتلال اكتشفها خلال العملية البرية الحالية، كما عرض ما قال إنه إطلاق نار قام به مقاتلوا حماس من داخل المستشفى على الجنود الإسرائيليين.

وقد نفى رئيس المكتب الإعلامي في حكومة غزة سلامة معروف مزاعم هاغاري وأكد استعداد الحكومة لاستقبال أي لجنة تفتيش دولية للوقوف على أوضاع المستشفى أو غيره من المستشفيات.

وأكد معروف في مؤتمر صحفي أن المستشفيات تستخدم لتقديم العناية الطبية للجرحى والمرضى فقط، وقال إن ما عرضه جيش الاحتلال ليس إلا فبركة وتضليلا يهدفان لتبرير قصف مستشفيات القطاع.

وأضاف أن الشركة الهندسية التي أشرفت على المشروع أكدت على لسان المهندس سعد الوحيدي أن الفتحة التي عرضها هاغاراي هي فتحة خزان الوقود وليست فتحة نفق كما يزعم.

وحمّل معروف الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية، مسؤولية حماية المستشفيات وخصوصا مستشفى الشفاء.