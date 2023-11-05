بايدن يؤكد تحقيق تقدم نحو هدنة إنسانية في غزة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن تحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وذلك بعدما ذكرت تقارير أميركية وإسرائيلية أن واشنطن حثت القادة الإسرائيليين على وقف إطلاق النار مؤقتا لمراعاة الرأي العام العالمي.

وسئل بايدن السبت أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير عما إذا كان قد تحقق أي تقدم في هذا الجانب، فقال "نعم"، ثم أشار بإبهامه قبل ركوب سيارته، من دون أن يذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين في عمّان -بعد زيارته تل أبيب- إن إعلان هدنة إنسانية سيساعد على حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.





ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة للأسبوع الخامس على التوالي، حيث يشن غارات مكثفة على الأحياء السكنية، خلفت قرابة 9500 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الخارجية الأميركي أخبر المسؤولين الإسرائيليين -أثناء مباحثاته في تل أبيب الجمعة- أن وقف إطلاق النار مؤقتا يمنح إسرائيل "متنفسا دوليا" لمواصلة العمليات العسكرية.

وأضافت -في تقرير يوافق ما أوردته مصادر أميركية- أن بلينكن أكد أن الهدنة مهمة "من أجل الرأي العام العالمي".