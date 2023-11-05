الاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة الغربية ويشتبك مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية بينها جنين ونابلس واشتبكت مع مقاومين، وذلك في إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى قبل نحو شهر.

وقال مراسل الجزيرة إن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة ونشرها فرق القناصة فوق عدد من المباني.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إضافية للمدينة، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال حاصروا منزلا في جنين بذريعة وجود مطلوبين بداخله.

كما أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات إسرائيلية مخيم عسكر وأحياء سكنية في نابلس. وجاء ذلك عقب إطلاق شبان النار باتجاه نقطة عسكرية في جبل جرزيم.

وقد أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بمحافظة نابلس.

وبالتزامن نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام أخرى شملت بلدة عزون شرقي قلقيلية، وبلدة حوسان غربي بيت لحم، ومدينة الخليل، ومنطقة أبو ديس في القدس المحتلة.

مواجهات عنيفة في جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة ونشرها فرق قناصة فوق عدد من المباني#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/2QPBkkymYB — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 5, 2023

اشتباكات

واشتبك مقاومون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في عزون وكذلك في أبو ديس التي شهدت دعوات عبر مكبرات الصوت بالمساجد للتصدي لقوات الاحتلال.

كما أفاد ناشطون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم مخيم طولكرم، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال بالضفة الغربية، وخلال هذه المدة استشهد نحو 150 فلسطينيا واعتقل أكثر من 1800 آخرين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل أكثر من 50 من عناصر حركة حماس بالضفة وأحبط عمليات مسلحة.