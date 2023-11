أكبر مظاهرة بواشنطن منذ بدء الحرب على غزة وانتقادات لاذعة لبايدن

شارك الآلاف في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، منددين بالسياسات الداعمة لإسرائيل وبدور الرئيس جو بايدن الذي وصفه متظاهرون بأنه "شريك في الإبادة".

وسار المتظاهرون في شوارع واشنطن ملوحين بالأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات من بينها "بايدن، بايدن لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة"، ثم تجمعوا عند ساحة الحرية على بعد خطوات من البيت الأبيض.

ووفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه تعد أكبر مظاهرة في العاصمة الأميركية منذ بدء الحرب على غزة. وأمضى كثير من المتضامنين ساعات طويلة للوصول إلى واشنطن من أجل المشاركة.

وقالت أماندا أيزنهاور (24 عاما) التي أتت من فرجينيا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "السماح بإزهاق هذا العدد الكبير من الأرواح البريئة أمر مرفوض، ولا نستطيع اعتبار ذلك نزاعا متكافئا".

وأضافت "إنها وصمة تصيب تاريخنا ولا يمكنني القبول كمواطنة أن تمول الضرائب التي أدفعها هذا الأمر".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة للأسبوع الخامس على التوالي، حيث يشن غارات مكثفة على الأحياء السكنية، خلفت قرابة 9500 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، وفق البيانات الرسمية، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وألقيت كلمات خلال المظاهرة، ندد فيها المتحدثون بدعم الرئيس الأميركي لإسرائيل، قائلين "يداك ملطخة بالدماء".

وتعهد بعضهم بألا يؤيد مساعي بايدن للفوز بفترة رئاسية ثانية العام المقبل، ولا حملات ديمقراطيين آخرين، واصفين إياهم بالليبراليين "ذوي الوجهين".

وانتقد آخرون قادة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة لعدم تنديدهم بقتل النساء والأطفال جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وقالت ياسمين أيمن (25 عاما) التي أتت من نيويورك "لن نصوت للحزب الديمقراطي"، وأضافت "وسنتأكد من أن جميع من نعرفهم لن يصوتوا للحزب الديمقراطي".

Close to a thousand marching east on 34th for Palestine and #CeasefireNOW. pic.twitter.com/HfujUA5pNj

— PRO_NYC (@protest_nyc) November 4, 2023