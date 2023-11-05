أردوغان: وقف المجازر في غزة واجب على عاتقنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن وقف المجازر في قطاع غزة الفلسطيني "واجب على عاتقنا"، مشددا "لم ولن نترك أشقاءنا في غزة لوحدهم من دون حماية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع الحيوية بولاية ريزة، شمال شرقي البلاد.

وأضاف أردوغان أن "من واجبنا إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم الإسرائيلي، ووقف المجازر التي ترتكب في غزة أمام أعين العالم".

وتابع أن "من مقتضيات مسؤوليتنا تجاه التاريخ أن نصدح بجرائم من يدعمون مرتكبي هذه المجازر غير الأخلاقية والدنيئة في غزة في وجوههم".

وكان أردوغان قد أعلن يوم أمس أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال أردوغان إن نتنياهو لم يعد شخصا يمكن الحديث معه وهو المسؤول المباشر عمّا يحدث في غزة، مؤكدا أنه شخص يغضب الشعب الإسرائيلي أيضا، فقد دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر التي يرتكبها بالقطاع عبر استخدام تعبيرات دينية.

وأكد الرئيس التركي دعم بلاده المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، مضيفا أن تركيا لا تدعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ.