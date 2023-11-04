وول ستريت جورنال: معدل قتل الجنود الإسرائيليين في غزة أكثر من ضعف 2014

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن الجنود الإسرائيليين يُقتلون في قطاع غزة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في حرب 2014 التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع أيضا.

وأضافت الصحيفة أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يُبدون جاهزية وقدرات أكبر من التي كانوا عليها، عندما غزت إسرائيل غزة 2014.

وتابعت الصحيفة -نقلا عن المسؤولين الذين لم تذكر أسماءهم-، أنه حتى لو انتصرت إسرائيل في نهاية المطاف، فإن ذلك يتطلب معركة طويلة الأمد.

ومنذ أطلقت المقاومة الفلسطينية -وفي مقدمتها كتائب القسام- عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوقعت حتى الآن نحو 1600 قتيل إسرائيلي.

كما أسرت المقاومة الفلسطينية نحو 250 إسرائيلي، وأعلنت أنها تريد مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واليوم السبت، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى إلى 345 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف، "أبلغنا عائلات 241 مخطوفا في غزة، ونواصل جهودنا الاستخباراتية والعملياتية لاستعادتهم".

من جانبها، تواصل إسرائيل عدوانها على غزة، حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 22 ألفا، وتدمير أحياء بكاملها، وتشريد معظم السكان.