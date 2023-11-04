أسفر زلزال قوي في نيبال عن مصرع ما لا يقل عن 128 شخصا وإصابة العشرات عندما ضرب منطقة جاجاركوت غرب البلاد حيث انهارت منازل في المنطقة واهتزت مبان في نيودلهي بالهند المجاورة.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن قوة الزلزال بلغت 6.4 على مقياس ريختر، لكن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت إن قوته بلغت 5.6.

وتخوف مسؤول في المنطقة من أن عدد الوفيات والمصابين قد يرتفع، لا سيما أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال التي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو حيث شعر السكان أيضا بهزات.

وتوجه فريق طبي عسكري من 16عضوا للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة، بحسب مكتب رئاسة الوزراء.

مشاهد للدمار الذي خلفه الزلزال القوي الذي ضرب #نيبال pic.twitter.com/9x7VaN0aS8 — خالد اسكيف (@khalediskef) November 4, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سكانا يفتشون بين الأنقاض لانتشال ناجين، بالإضافة إلى منازل طينية مدمرة وناجين بقوا في العراء لحماية أنفسهم من انهيارات محتملة بينما كانت تُسمع صافرات سيارات الإسعاف.

وعبّر رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال عبر منصة إكس عن حزنه العميق للخسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال، وأمر الأجهزة الأمنية ببدء عمليات الإنقاذ والإغاثة على الفور.

👈تم إخلاء المباني في العاصمة الهندية دلهي، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب نيبال. pic.twitter.com/OEaZ22PVbj — anna⚜🦅🇮🇶🇺🇸⚜ (@annan_85) November 4, 2023

ويعد هذا الزلزال الأكثر دموية منذ عام 2015، عندما قُتل نحو 9 آلاف شخص جراء زلزالين في الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا، أسفرا عن تحويل مدن بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد 6 مليارات دولار.

يشار إلى أن عدد سكان المنطقة التي وقع فيها الزلزال يبلغ 190 ألف نسمة، وتنتشر قراها في التلال النائية.